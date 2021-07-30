Зеленский назначил послов в четырех странах
Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Индонезии, Австрии, Турции и Танзании
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что послом Украины в Австрии назначен Василий Химинец. Он является директором Первого европейского департамента МИД Украины. В 2011-2012-м и в 2014 гг. - временный поверенный в делах Украины в Германии.Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Индонезия стал Василий Гамянин. С 2011 года он был советником-посланником посольства Украины в КНР. В 2012 - 2013 годах - временный поверенный в делах Украины в Китае.
Посол Украины в Кении Андрей Праведник по совместительству назначен послом в Танзании. В Кении он работает с 2018 года.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар стал послом Украины в Турецкой Республике. С 2017 года дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. В 2013-2015 годах он был советником посольства Украины в Турции. А после еще два года - генеральным консулом Украины в Стамбуле.
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