Зеленский назначил послов в четырех странах

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что послом Украины в Австрии назначен Василий Химинец. Он является директором Первого европейского департамента МИД Украины. В 2011-2012-м и в 2014 гг. - временный поверенный в делах Украины в Германии.

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