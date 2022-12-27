Зеленский назначил послов Украины в Аргентине и Нигерии

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Так должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Аргентинской Республике согласно указу №888/2022 назначен Юрий Клименко. Его предварительно освободили от исполнения обязанностей Специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.

Согласно указу №889/2022 чрезвычайным и полномочным послом в Республике Нигерия назначен Иван Холостенко.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Республике Болгария, Латвийской Республике и Королевстве Бахрейн.

Впоследствии стало известно, что новая госпожа посол в Болгарии не имеет профильного образования и соответствующего опыта, а работала сексологом-консультантом.