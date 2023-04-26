Зеленский назначил Павла Рябикина послом Украины в Китае

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

"Назначить Рябикина Павла Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе, датированном 26 апреля.

С ноября 2021 года по март 2023-го Рябикин занимал должность министра стратегических отраслей.

Справка. Павел Рябикин родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "правоведение", получил квалификацию "юрист-международник", референт-переводчик немецкого языка.

В 2000-2005 годах был народным депутатом Украины, работал в Комитете Верховной Рады Украины по правовой политике, с 2002 года – председатель подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

С июля 2005-го по август 2006 года – заместитель министра транспорта и связи Украины.

С августа 2009-го по июнь 2010 года – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Дания. Дипломатический ранг – чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (с февраля 2010 года).

С декабря 2012-го по ноябрь 2014 года работал в Комитете Верховной Рады Украины по транспорту и связи.

С июля 2014-го по сентябрь 2015 года - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

С марта 2017 года руководил работой государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" в должности гендиректора.

С ноября 2020-го по ноябрь 2021 года был председателем Государственной таможенной службы Украины.

4 ноября 2021 г. назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Владеет английским и немецким языками.