Зеленский назначил омбудсмена по правам защитников Украины

Об этом сообщает ОПГ.

"Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в сообщении.

До этого Вербицкая была председателем консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины при ОПУ.

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