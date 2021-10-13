Зеленский назначил омбудсмена по правам защитников Украины
Президент Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины
Об этом сообщает ОПГ.
"Назначить Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в сообщении.
До этого Вербицкая была председателем консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины при ОПУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное