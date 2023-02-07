Зеленский назначил новых руководителей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской ОВА
Владимир Зеленский назначил новых руководителей Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областных военных администраций
Соответствующие указы 7 февраля опубликованы на сайте Офиса президента
Согласно указам, главой Днепропетровской областной государственной администрации назначен Сергей Лисак, Запорожской областной государственной администрации – Юрий Малашко, а Херсонскую ОВА возглавит Александр Прокудин.
- Указы об увольнении председателей этих ОВА Владимир Зеленский подписал 24 января
- Сегодня, 7 февраля, Кабмин согласовал кандидатуры начальников трех ОВА.
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