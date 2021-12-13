Зеленский назначил новых послов в пяти странах
Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Сербии, Мальте, Вьетнаме, Брунее Даруссалами и Нидерландах
Об этом говорится в указах №643/2021 - №647/2021 на сайте президента, сообщает Еспресо.TV.
Согласно документам, послом Украины в Республике Сербия Зеленский назначил Владимира Толкача. Для этого с должности предварительно уволили Александра Александровича (указ №641/2021).
Кроме того, президент назначил Максима Кононенко послом в Королевстве Нидерланды.
Александр Гаман стал послом в Социалистической Республике Вьетнам. Перед этим он был уволен с должности Представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по совместительству (указ №642/2021).
Также Зеленский назначил посла в Италии Ярослава Мельника по совместительству послом в Республике Мальта, а посла в Сингапуре Екатерину Зеленко – послом в Брунее Даруссаламе.
- Напомним, 25 августа 2021 года Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.18Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное