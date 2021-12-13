Зеленский назначил новых послов в пяти странах

Об этом говорится в указах №643/2021 - №647/2021 на сайте президента, сообщает Еспресо.TV.



Согласно документам, послом Украины в Республике Сербия Зеленский назначил Владимира Толкача. Для этого с должности предварительно уволили Александра Александровича (указ №641/2021).



Кроме того, президент назначил Максима Кононенко послом в Королевстве Нидерланды.



Александр Гаман стал послом в Социалистической Республике Вьетнам. Перед этим он был уволен с должности Представителя Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества по совместительству (указ №642/2021).



Также Зеленский назначил посла в Италии Ярослава Мельника по совместительству послом в Республике Мальта, а посла в Сингапуре Екатерину Зеленко – послом в Брунее Даруссаламе.

Напомним, 25 августа 2021 года Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности посла Украины в Канаде.