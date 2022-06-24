Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардией

Об этом говорится в указе , опубликованном на сайте Офиса президента.

"Назначить Набока Александра Николаевича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", – отмечается в документе.

Набок – генерал-лейтенант Министерства внутренних дел Украины. Занимал должности от начальника вещевой службы внутренних войск – до начальника территориальных управлений Национальной гвардии Украины. 2014-2019 годы – начальник Центрального оперативно-территориального объединения (ОТО) Национальной гвардии Украины. С сентября 2019 года – начальник Западного ОТО НГУ.