Зеленский назначил нового посла в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше и назначил на его место Василия Зварыча
Об этом сообщается в указе президента.
"Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", - говорится в документе.
Ранее Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, а также долгое время являлся заместителем директора Департамента информационной политики МИД.
Напомним, предыдущий посол в Польше Андрей Дещица был назначен в 2014 году, а до этого он определенное время был исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.
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