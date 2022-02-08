Зеленский назначил нового посла в Польше

Об этом сообщается в указе президента.



"Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", - говорится в документе.



Ранее Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, а также долгое время являлся заместителем директора Департамента информационной политики МИД.



Напомним, предыдущий посол в Польше Андрей Дещица был назначен в 2014 году, а до этого он определенное время был исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.

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