Зеленский назначил нового посла в Литве

Об этом говорится в указе президента.



"Назначить Бешту Петра Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Литовской Республике", – говорится в документе.



Петр Бешта - генеральный директор политического директората МИД Украины, секретарь организационного комитета саммита "Крымской платформы".



6 октября 2021 года Зеленский уволил Владимира Яценковского с должности Чрезвычайного и Полномочного посла в Литве.

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