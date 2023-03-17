Зеленский назначил нового посла в Эстонии
Послом Украины в Эстонии назначен Максим Кононенко
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.
"Назначить Кононенко Максима Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике", – говорится в указе.
Другим указом Зеленский уволил с этой должности Марьяну Бецу.
Украинский дипломат Максим Алексеевич Кононенко родом из Кропивницкого. С 13 декабря 2021 года по 27 сентября 2022 года был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Нидерландах.
- 4 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил прием заявок на должности послов от всех желающих, объяснив, что такое решение обусловлено нехваткой сотрудников.
- Сергей Гайдай, которого президент 15 марта уволил с должности главы Луганской ОВА, 17 марта подтвердил, что его могут назначить послом Украины в Казахстане.
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