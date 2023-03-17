Зеленский назначил нового посла в Эстонии

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Кононенко Максима Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике", – говорится в указе.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Марьяну Бецу.

Украинский дипломат Максим Алексеевич Кононенко родом из Кропивницкого. С 13 декабря 2021 года по 27 сентября 2022 года был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Нидерландах.