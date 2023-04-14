Зеленский назначил нового начальника Центра специальных операций СБУ

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Указом президента №223/2023 Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Центра специальных операций СБУ.

"Назначить ХМАРУ Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в тексте прессслужбы.

Биографии нового главы Центра нет в свободном доступе, однако при каденции Петра Порошенко Евгения Хмару, на тот момент подполковника, наградили орденом Даниила Галицкого.

Ранее указом №222/2023 глава государства уволил с должности Сергея Дусика, который занимал ее с мая 2020 года.