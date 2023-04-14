Зеленский назначил нового начальника Центра специальных операций СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Центра специальных операций СБУ, вместо Сергея Дусика его возглавит Евгений Хмара
Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.
Указом президента №223/2023 Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Центра специальных операций СБУ.
"Назначить ХМАРУ Евгения Леонидовича начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в тексте прессслужбы.
Биографии нового главы Центра нет в свободном доступе, однако при каденции Петра Порошенко Евгения Хмару, на тот момент подполковника, наградили орденом Даниила Галицкого.
Ранее указом №222/2023 глава государства уволил с должности Сергея Дусика, который занимал ее с мая 2020 года.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых председателей Сумской и Луганской ОВА – Владимира Артюха и Артема Лысогора.
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