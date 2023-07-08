Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией
Новым командующим Нацгвардией стал Александр Пивненко
Об этом сообщает "Суспильне".
"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины. Желаю вам и всей нашей Украине освобождения всей нашей земли и возвращения всех наших людей, желаемой победы", — сказал Владимир Зеленский.
Александр Пивненко – Герой Украины, отличившийся в боях за Бахмут.
О назначении Зеленский объявил в субботу, 8 июля, во Львове.
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Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.
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Вместе с Зеленским в Украину вернулись находившиеся в Турции командиры из "Азовстали" после российского плена.
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