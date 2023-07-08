Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией

Об этом сообщает "Суспильне".

"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины. Желаю вам и всей нашей Украине освобождения всей нашей земли и возвращения всех наших людей, желаемой победы", — сказал Владимир Зеленский.

Александр Пивненко – Герой Украины, отличившийся в боях за Бахмут.

О назначении Зеленский объявил в субботу, 8 июля, во Львове.