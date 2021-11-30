Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил новым начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада
Соответствующий указ №606/2021 был опубликован на сайте президента, передает Еспресо.TV.
"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Кроме того, президент назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.
Справка: По информации Liga.net, Александр Поклад был начальником 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.
- Напомним, 29 ноября Зеленский уволил главу контрразведки СБУ Александра Руснака.
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