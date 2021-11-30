Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ

Соответствующий указ №606/2021 был опубликован на сайте президента, передает Еспресо.TV.



"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.



Кроме того, президент назначил начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.



Справка: По информации Liga.net, Александр Поклад был начальником 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.

Напомним, 29 ноября Зеленский уволил главу контрразведки СБУ Александра Руснака.