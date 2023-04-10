Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
В понедельник, 10 апреля, президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской облгосадминистрации руководителя Бучанской окружной прокуратуры Руслана Кравченко
Соответствующий указ обнародовал Офис президента.
"Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Ранее, 7 апреля, назначение Руслана Кравченко новым главой Киевской облгосадминистрации поддержал Кабинет Министров.
Справка. Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022 год). Работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса.
С 15 марта 2021 года Кравченко работал руководителем Бучанской окружной прокуратуры.
В 2023 году Кравченко участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро, но не победил.
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