Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Соответствующий указ обнародовал Офис президента.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Ранее, 7 апреля, назначение Руслана Кравченко новым главой Киевской облгосадминистрации поддержал Кабинет Министров.

Справка. Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022 год). Работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса.

С 15 марта 2021 года Кравченко работал руководителем Бучанской окружной прокуратуры.

В 2023 году Кравченко участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро, но не победил.