Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Во время встречи Зеленский вручил Онищук служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.
"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - отметил Зеленский.
Среди приоритетов он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала, также привлечение инвестиций.
Справка. Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов, Ивано-Франковской области. Трудовую деятельность начала в 2002-м как юридический консультант частной агрофирмы. Проходила службу в органах в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Нацагентстве Украины по вопросам государственной службы. С сентября 2019 года - заместитель главы Ивано-Франковской ОГА.
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