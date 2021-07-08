Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский вручил Онищук служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - отметил Зеленский.

Среди приоритетов он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала, также привлечение инвестиций.

Справка. Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов, Ивано-Франковской области. Трудовую деятельность начала в 2002-м как юридический консультант частной агрофирмы. Проходила службу в органах в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Нацагентстве Украины по вопросам государственной службы. С сентября 2019 года - заместитель главы Ивано-Франковской ОГА.