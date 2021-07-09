Зеленский назначил Никифорова своим спикером
Президент Владимир Зеленский назначил журналиста Сергея Никифорова своим пресс-секретарем
О передает ОПГ .
"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в указе.
Справка: Никифоров имеет почти 15-летний опыт работы в тележурналистике. Работал на "К1", "24 канале", "Первом национальном", на международном канале Euronews. До назначения в Офис президента работал телеведущим на телеканале "Украина 24".
- Как известно, Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента.
- Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель будет работать внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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