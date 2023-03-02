Зеленский назначил начальником Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко
Зеленский сменил главу Херсонской городской военной администрации
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента.
"Назначить Мрочко Романа Николаевича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорится в документе, датированном 2 марта.
Другим распоряжением Зеленский уволил предыдущую главу Херсонской городской военной администрации – Галину Луговую.
Роман Мрочко ранее занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.
- 24 января Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, а 7 февраля назначил нового главу – Александра Прокудина.
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