Зеленский назначил госуполномоченным Антимонопольного комитета юриста, работавшего на Коломойского

Об этом говорится в указе Зеленского, обнародованном на сайте Офиса президента .



"Назначить Шершуна Сергея Николаевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в документе.



В то же время проект журналистских расследований "Наши деньги" отмечает, что Сергей Шершун в 2021 году представлял компанию "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского в суде против Антимонопольного комитета. В частности, представителем Укрнафты на заседании суда по делу против АМКУ Шершун обозначен в Едином реестре судебных решений. В иске представители связанных с группой "Приват" компаний добивались отмены штрафа в 4,7 млрд грн, наложенного АМКУ за картельный сговор по топливу на автозаправках.



Кроме того, связанные с Приватом компании выиграли в суде дело о праве АМКУ использовать материалы НАБУ в расследовании заговора сетей АЗС.



По данным расследователей, Шершун является партнером юридической компании Integrites и работает над проектами в сфере публичных закупок, фармацевтики и розничной торговли, ведет дела по антимонопольным расследованиям и защите от недобросовестной конкуренции, консультирует по поводу государственной помощи.



Ранее, в 2009-2015 годах, Шершун уже работал госуполномоченным АМКУ. Он отвечал за соблюдение законодательства о защите конкуренции, прежде всего в сферах телекоммуникаций, финансовых услуг и транспорта. На должность его назначала тогда премьер-министр Юлия Тимошенко. Уволил Шершуна президент Петр Порошенко.



Сайт АМКУ сообщает, что Сергей Шершун возглавляет общественную организацию "Центр исследования конкуренции" - представительство в Украине международной организации International Ligue of Competition Law (LIDC), объединяющей экспертов в сфере конкуренции и интеллектуальной собственности из Бельгии, Швейцарии, Франции, США, Бразилии, Японии и других стран.



Отцом Сергея Шершуна является экс-нардеп от "Народного блока Литвина" и "За единую Украину", экс-руководитель "Ривнелеса" и Госкомитета лесного хозяйства Николай Шершун.



В декларации Сергея Шершуна за 2020 год указано получение 2,29 млн грн. от предпринимательской деятельности, 126 тыс. грн зарплаты от адвокатского объединения "Интегритес" и 101 тыс. грн зарплаты от международной юридической фирмы "Интегритес".



Жена Сергея Шершуна Наталья Шершун задекларировала 233 тыс. грн зарплаты в Главном военно-медицинском клиническом центре Госпогранслужбы. Кроме того, она имела долю в лесопилке ООО "Р.И.Т.М." в Ривненской области с уставным капиталом в 5,54 млн грн. В сентябре 2021 года Наталья Шершун вышла из состава владельцев фирмы и дочернего предприятия "Ритм". В то же время она осталась соучредителем зарегистрированного в Ривненской области ООО "Фадеко", которое осуществляет оптовую торговлю.



Среди собственности Сергея Шершуна - мотоцикл Kawasaki EX 650 (2020 г. в.), автомобиль Hyundai IX35 (2010 г. в.), два гаража и квартира в Киеве (126 кв. м), четыре земельных участка в Стоянке (Бучанский) район) и Обуховском районе Киевской области, два дома в Стоянке (272 и 395 кв. м).



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