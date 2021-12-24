Зеленский назначил главу Харьковской ОГА
В пятницу, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №676 о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Ранее Синегубов возглавлял Полтавскую ОГА.
По словам Зеленского, на этом посту он смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации, закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране. Также за это время была принята стратегия развития края.
"Я знаком с ситуацией на Харьковщине, знаю проблемы, которые накопились. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", - сказал Синегубов во время вручения ему служебного удостоверения.
В то же время указом №674 президент Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.
В пресс-службе сообщают, что Олег Синегубов родился в 1983 году в г. Харькове. В 2004 году окончил Национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук. Имеет стаж работы более 20 лет. В частности, в 2000-2008 годах служил в органах внутренних дел, в 2008-2019 годах работал в Харьковском университете внутренних дел на разных должностях - от старшего преподавателя до декана факультета. В последние два года Олег Синегубов возглавлял Полтавскую облгосадминистрацию.
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