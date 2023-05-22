Соответствующий указ №288/2023 размещен на сайте президента.

Так, президент освободил от исполнения обязанностей главы названного Комитета Юрия Макарова и назначил на это место Нищука, возглавлявшего Министерство культуры Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года и с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года.

Теперь Евгений Нищук должен подать предложения по новому персональному составу Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Этот указ вступает в силу дня его опубликования, то есть уже сегодня.

Шевченковская премия — высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине, которую вручают в семи номинациях. Победителей традиционно объявляют в день рождения Тараса Шевченко – 9 марта. Однако в этом году впервые в истории имена победителей не обнародовали. Также не был опубликован соответствующий указ президента. В Комитете объяснили, что это произошло из-за решения его председателя, Юрия Макарова, добавить еще одну номинацию.

Из - за критики этой инициативы все члены Комитета по Шевченковской премии, включая председателя, сложили полномочия.