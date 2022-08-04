Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации. Президент Украины В. Зеленский. 4 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

В офисе президента также сообщают , что глава государства встретился с новоназначенным руководителем, вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона.

Зеленский также подчеркнул, что Херсонщина будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. Глава области окончил Киевский национальный университет им. Шевченко (специальность "Финансы") и Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (специальность "Правоведение"). Доктор юридических наук.

Янушевич работал на разных должностях. Он был заместителем главы Государственной миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот".

2 августа на заседании правительства было согласовано назначение нового главы Херсонской ОВА.

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