Зеленский назначил главой Херсонской ОГА экс-директора госцентра радиочастот Янушевича
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской облгосадминистрации
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Назначить Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации. Президент Украины В. Зеленский. 4 августа 2022 года", - говорится в сообщении.
В офисе президента также сообщают , что глава государства встретился с новоназначенным руководителем, вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона.
Зеленский также подчеркнул, что Херсонщина будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.
Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. Глава области окончил Киевский национальный университет им. Шевченко (специальность "Финансы") и Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (специальность "Правоведение"). Доктор юридических наук.
Янушевич работал на разных должностях. Он был заместителем главы Государственной миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот".
- 2 августа на заседании правительства было согласовано назначение нового главы Херсонской ОВА.
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