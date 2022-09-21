Зеленский назначил глав военных администраций на Херсонщине

Об этом говорится на сайте президента Украины .

Согласно распоряжениям главой Херсонской городской военной администрации назначили Галину Луговую.

Начальником Великокопановской сельской военной администрации Херсонского района Зеленский назначил Алексея Соловьева.

Роман Фролов стал начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района.

Артур Давыдов назначен главой Верхнерогачинской поселковой военной администрации Каховского района.

Начальником Новониколаевской сельской военной администрации Скадовского района назначен Евгений Глебов.

Новым главой Борозенской сельской военной администрации Бериславского района стал Семен Мощенский.

Любовь Минько стала главой Миловской сельской военной администрации Бериславского района.

Также ранее Зеленский уже назначил Сергея Перетятько руководителем Новотроицкой поселковой военной администрации Генического района.

Главой Калиновской поселковой военной администрации стал Максим Кожемяк.

Новым главой Зеленоподской сельской военной администрации Каховского района стал Евгений Позняк. А руководителем Мирненской поселковой военной администрации Скадовского района назначена Валентина Головата.

19 сентября президент подписал указ о создании 15 военных администраций в оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

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