Зеленский назначил генерала Николая Жернова главой Киевской военной администрации

Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.



"Харьков и Киев для России сейчас - наиболее важные мишени. Террор направлен на то, чтобы взломать нас, чтобы взломать наше сопротивление. Они идут в столицу так же, как и в Харьков. Оборона столицы сегодня - это ключевой приоритет государства. Во всех городах Украина должна сделать все возможное, чтобы остановить врага. За это отвечают военные и гражданские власти каждого города", - сказал президент.



Зеленский подчеркнул, что если Украина защитит Киев, защитит государство.



"Киев - это сердце нашей страны. Оно должно биться и оно будет биться, чтобы победила жизнь", - подчеркнул он.



Президент принял решение на время войны назначить главой Киевской военной гражданской администрации профессионального военного – генерала Николая Жернова. Он служил командующим силами поддержки, организовал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014-15 годах, сейчас Жернов - государственный эксперт службы военной безопасности в СНБО.



"Виталий Кличко остается городским председателем Киева, у него будет своя сфера ответственности. Теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны мы вернем все на свои места", - подчеркнул Зеленский.