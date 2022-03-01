Зеленский назначил генерала Николая Жернова главой Киевской военной администрации
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Жернова главой Киевской военной администрации на период войны
Об этом он сказал на брифинге, передаёт Еспресо.TV.
"Харьков и Киев для России сейчас - наиболее важные мишени. Террор направлен на то, чтобы взломать нас, чтобы взломать наше сопротивление. Они идут в столицу так же, как и в Харьков. Оборона столицы сегодня - это ключевой приоритет государства. Во всех городах Украина должна сделать все возможное, чтобы остановить врага. За это отвечают военные и гражданские власти каждого города", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что если Украина защитит Киев, защитит государство.
"Киев - это сердце нашей страны. Оно должно биться и оно будет биться, чтобы победила жизнь", - подчеркнул он.
Президент принял решение на время войны назначить главой Киевской военной гражданской администрации профессионального военного – генерала Николая Жернова. Он служил командующим силами поддержки, организовал инженерное обеспечение боевых действий ВСУ в 2014-15 годах, сейчас Жернов - государственный эксперт службы военной безопасности в СНБО.
"Виталий Кличко остается городским председателем Киева, у него будет своя сфера ответственности. Теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны мы вернем все на свои места", - подчеркнул Зеленский.
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