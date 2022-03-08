Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, передает Еспресо.TV.



Сначала указом №115/2022 Зеленский уволил с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Марию Черную.



После чего назначил на этот пост Андрея Райковича.

"Назначить Райковича Андрея Павловича главой Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в указе №116/2022.



Справка. Андрей Райкович родился в городе Таллин. Работал электриком, инженером и инструктором на разных предприятиях, служил в армии СССР. В течение 2010-2015 годов был депутатом Кировоградского областного совета, членом постоянной Комиссии по вопросам бюджета, финансовой деятельности и социально-экономического развития.

В ноябре 2015 года его избрали городским председателем Кропивницкого, а в 2020 году переизбрали.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назначил ветерана российско-украинской войны Максима Марченко главой Одесской ОВА.