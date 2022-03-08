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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА

Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА

8 мартa, 2022 вторник
14:06
война с Россией Андрей Райкович

Президент Владимир Зеленский сменил председателя Кировоградской областной государственной администрации. Вместо Марии Черной теперь область возглавит бывший мэр Кропивницкого Андрей Райкович

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, передает Еспресо.TV.

Сначала указом №115/2022 Зеленский уволил с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Марию Черную.

После чего назначил на этот пост Андрея Райковича.

"Назначить Райковича Андрея Павловича главой Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в указе №116/2022.

Справка. Андрей Райкович родился в городе Таллин. Работал электриком, инженером и инструктором на разных предприятиях, служил в армии СССР. В течение 2010-2015 годов был депутатом Кировоградского областного совета, членом постоянной Комиссии по вопросам бюджета, финансовой деятельности и социально-экономического развития.

В ноябре 2015 года его избрали городским председателем Кропивницкого, а в 2020 году переизбрали.

  • Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский назначил ветерана российско-украинской войны Максима Марченко главой Одесской ОВА.

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