Зеленский назначил двух судей Верховного Суда

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский подписал указ о назначении двух судей Верховного Суда.

Отмечается, что назначение состоялось в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно указу президента должности в Верховном суде получили:

Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административного суда;

Картер Валерий Иванович - в Кассационный суд.

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