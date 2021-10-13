Зеленский назначил двух судей Верховного Суда
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного Суда
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский подписал указ о назначении двух судей Верховного Суда.
Отмечается, что назначение состоялось в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Согласно указу президента должности в Верховном суде получили:
- Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административного суда;
- Картер Валерий Иванович - в Кассационный суд.
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