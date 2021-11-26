Зеленский назначил двух судей в КСУ

Об этом говорится в указах, обнародованных Офисом президента.



"Назначить Грищук Оксану Викторовну судьей Конституционного Суда Украины. Назначить Петришина Александра Витальевича судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в документах.



Напомним, президент Владимир Зеленский упразднил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.



Впоследствии Верховный Суд признал противоправным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей КСУ.



ОПУ обжаловал отмену Верховным судом указа Зеленского об увольнении Тупицкого.



Тупицкий и Касминин подали иск об отмене объявленного конкурса на должности судей КСУ .



КСУ принял решение рассмотреть дело об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина.



Кассационный админсуд в составе Верховного суда остановил производство по делу об отстранении от должности судьи КСУ Александра Тупицкого.

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