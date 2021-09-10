Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований

Об этом передает ОПУ.

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.

Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.

Основными задачами Института являются: организационное, методическое и научное сопровождение подготовки проектов ежегодных посланий президента Украины в Верховную Раду Украины; научное обоснование, анализ и оценка проблем и перспектив общественно-политического развития страны; научное сопровождение осуществления президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины полномочий в сфере национальной безопасности Украины.

Справка: Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, эксперт по Ближнему Востоку.

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