Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований
Президент Владимир Зеленский назначил Александра Богомолова директором Национального института стратегических исследований Украины
Об этом передает ОПУ.
"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.
Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины, определен базовым научно-исследовательским учреждением аналитико-прогнозного сопровождения деятельности президента.
Основными задачами Института являются: организационное, методическое и научное сопровождение подготовки проектов ежегодных посланий президента Украины в Верховную Раду Украины; научное обоснование, анализ и оценка проблем и перспектив общественно-политического развития страны; научное сопровождение осуществления президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины полномочий в сфере национальной безопасности Украины.
Справка: Александр Богомолов - украинский ученый, директор Института востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, эксперт по Ближнему Востоку.
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