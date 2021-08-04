Зеленский назначил Чауса председателем Черниговской ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Во время встречи в ОПУ Зеленский вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение.



Предыдущим указом он уволил с этой должности Анну Коваленко.

Справка. Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. До назначения работал заместителем гендиректора АО "Укргаздобыча".

Согласно декларации 2020 года, получил более 11 млн гривен зарплаты. В Чернигове у него есть квартира площадью 72 квадратных метра, садовый дом и земельный участок в Клочкове. Кроме того, владеет автомобилями Volkswagen Touran и KIA Sorento.