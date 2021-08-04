Зеленский назначил Чауса председателем Черниговской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской облгосадминистрации Вячеслава Чауса
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .
Во время встречи в ОПУ Зеленский вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение.
Предыдущим указом он уволил с этой должности Анну Коваленко.
Справка. Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. До назначения работал заместителем гендиректора АО "Укргаздобыча".
Согласно декларации 2020 года, получил более 11 млн гривен зарплаты.
В Чернигове у него есть квартира площадью 72 квадратных метра, садовый дом и земельный участок в Клочкове. Кроме того, владеет автомобилями Volkswagen Touran и KIA Sorento.
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