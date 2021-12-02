Зеленский назначил 28 судей в ряде областей и Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на должности ряда судей
Об этом сообщает сайт Офиса президента .
О назначении 28 судей говорится в указах президента №610, №611, №612, №613, №614 от 1 декабря.
Зеленский назначил судей в Днепропетровской, Полтавской, Черновицкой, Ровенской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Львовской, Луганской, Винницкой, Закарпатской, Киевской областях и Киеве.
В Донецкой области был назначен судью в хозяйственный суд, остальные назначения касались местных судов первой инстанции.
- Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук в Конституционный суд Украины.
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