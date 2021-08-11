Зеленский назначил 16 судей в местные суды

Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко

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"Мы бы это сделали в течение суток": Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы "поставить на колени" Украину