Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

По словам Зеленского, РФ хочет превратить Донбасс в пепелище.

"Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пожарище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

26 мая Владимир Зеленский подписал указ о награждении 180 защитников Украины, из них 28 – посмертно. Общее количество награжденных по состоянию на этот день – 16044.

26 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 12 атак врага.

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