Зеленский: Наступление РФ на Донбассе может сделать регион безлюдным
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новое наступление России может сделать Донбасс безлюдным регионом
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
По словам Зеленского, РФ хочет превратить Донбасс в пепелище.
"Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пожарище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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