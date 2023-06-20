Зеленский: Наши воины на Юге и Востоке очень активно уничтожают врага
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные активно уничтожают российских окупантов на Юге и Востоке
Об этом Зеленский заявил 20 июня в ежедневном обращении.
"Сейчас наши воины на Юге, на Востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и дальше. Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование, что у государства-зла больше никогда не будет возможности привнести зло в Украину" , – сказал Зеленский.
Таким образом, он пообещал отплатить россиянам за обстрел спасателей на Херсонщине, которые занимались ликвидацией последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.
"Сегодня в Херсоне в результате обстрела окупантов пострадали спасатели. Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Украинские воины обязательно ответят на все подлость", - заверил Зеленский.
Также президент поблагодарил Воздушные силы, которые в ночь на 20 июня сбили более 30 "шахедов".
"Это сотни спасенных жизней, это спасенная инфраструктура. Спасибо, воины!" – сказал Зеленский.
Он добавил, что в Лондоне 20 июня начались первые встречи в рамках конференции по восстановлению Украины.
"Уже состоялись дискуссии в Швейцарии и Германии, во Франции и Италии. Есть работа разного уровня ради нашего восстановления. Завтра на лондонской конференции представлю часть аспектов нашей философии трансформации Украины. Полный смысл будет представлен позже в этом месяце. И уже в Украине", - рассказал Зеленский.
- В ночь на 20 июня ПВО уничтожило 32 из 35 "шахедов" , которые Россия запустила по Украине.
- 20 июня Генштаб ВСУ сообщил. что Силы обороны уничтожили за сутки 1010 российских окупантов.
- Российская оккупационная армия днем 20 июня обстреляла спасателей ГСЧС в Херсоне , в результате чего один человек погиб и еще восемь получили ранения.
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