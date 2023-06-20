Об этом Зеленский заявил 20 июня в ежедневном обращении.

"Сейчас наши воины на Юге, на Востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и дальше. Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование, что у государства-зла больше никогда не будет возможности привнести зло в Украину" , – сказал Зеленский.

Таким образом, он пообещал отплатить россиянам за обстрел спасателей на Херсонщине, которые занимались ликвидацией последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Сегодня в Херсоне в результате обстрела окупантов пострадали спасатели. Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Украинские воины обязательно ответят на все подлость", - заверил Зеленский.

Также президент поблагодарил Воздушные силы, которые в ночь на 20 июня сбили более 30 "шахедов".

"Это сотни спасенных жизней, это спасенная инфраструктура. Спасибо, воины!" – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Лондоне 20 июня начались первые встречи в рамках конференции по восстановлению Украины.

"Уже состоялись дискуссии в Швейцарии и Германии, во Франции и Италии. Есть работа разного уровня ради нашего восстановления. Завтра на лондонской конференции представлю часть аспектов нашей философии трансформации Украины. Полный смысл будет представлен позже в этом месяце. И уже в Украине", - рассказал Зеленский.