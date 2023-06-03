Зеленский: Наша независимость Украины – это не что-то абстрактное. Не забывайте благодарить воинов
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что наша независимость – это не что-то абстрактное, а действия конкретных героев
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Должны помнить все, что наша оборона, наши активные действия и независимость Украины – это не что-то абстрактное. Это очень конкретные люди, конкретные действия конкретных героев, благодаря которым Украина есть и Украина будет. Тысячи наиболее крепких, самых храбрых, самых метких наших людей …", - сказал президент.
Владимир Зеленский попросил украинцев персонально благодарить украинских воинов.
"Пожалуйста, не забывайте благодарить персонально наших воинов. Тем, кого вы знаете лично. Тем, на кого вы, может, просто подписаны в соцсетях. Тем, о ком вы просто слышали и можете рассказать другим нашим людям. Благодарность всегда важна, и важно слышать, что тебе благодарны, когда ты так сражаешься ради своего народа", - говорится в видео.
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