Зеленский: Наша независимость Украины – это не что-то абстрактное. Не забывайте благодарить воинов

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Должны помнить все, что наша оборона, наши активные действия и независимость Украины – это не что-то абстрактное. Это очень конкретные люди, конкретные действия конкретных героев, благодаря которым Украина есть и Украина будет. Тысячи наиболее крепких, самых храбрых, самых метких наших людей …", - сказал президент.

Владимир Зеленский попросил украинцев персонально благодарить украинских воинов.

"Пожалуйста, не забывайте благодарить персонально наших воинов. Тем, кого вы знаете лично. Тем, на кого вы, может, просто подписаны в соцсетях. Тем, о ком вы просто слышали и можете рассказать другим нашим людям. Благодарность всегда важна, и важно слышать, что тебе благодарны, когда ты так сражаешься ради своего народа", - говорится в видео.