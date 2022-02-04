Зеленский нарушил закон, не ответив на петицию о санкциях против канала "НАШ", - Стерненко
Украинский общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что Зеленский до сих пор не ответил на его петицию о применении санкций против пророссийского телеканала "Наш"
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что по закону он обязан в течение 10 рабочих дней отвечать на петиции граждан, набравшие 25 000 голосов.
"Моя петиция набрала эти голоса еще 17 января. Прошло 15 рабочих дней, а ответа до сих пор нет", - говорится в сообщении.
Стерненко напоминает, что так же президент не придерживался закона, отвечая на его другую петицию - о запрете въезда гражданам РФ или введении визового режима.
"В конце концов он тогда заявил, что будет разбираться с вопросом, но фактически это был отказ", - пишет общественный активист.
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