Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине
Об этом говорится в официальном твиттере администрации президента Польши.
Как отмечает Анджей Дуда, сегодня, 11 июля, в день, когда в Польше чтят память жертв Волынской трагедии, Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий предоставление полякам на территории Украины специального статуса.
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