Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине

Об этом говорится в официальном твиттере администрации президента Польши.

Как отмечает Анджей Дуда, сегодня, 11 июля, в день, когда в Польше чтят память жертв Волынской трагедии, Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий предоставление полякам на территории Украины специального статуса.

Польше собрала уже 9 млн злотых в рамках кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины

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