Об этом Зеленский сказал в своем выступлении перед депутатами немецкого бундестага, - информирует Еспресо.TV .

"Я обращаюсь к вам от имени украинцев старшего возраста, многих, кто пережил Вторую мировую войну, кто спасся от оккупации 80 лет назад, кто пережил Бабий Яр, куда в прошлом году приезжал президент Штайнмайер и куда сейчас ударили российские ракеты... Я обращаюсь к вам и к политикам, которые каждый год говорят: "Никогда снова!" - и эти слова ничего не стоят", - сказал президент Украины.



"Нам сложно выстоять без помощи мира, без вашей помощи. Сложно защищать Украину, Европу без того, что вы способны сделать. Сделать, чтобы не оглядываться еще и после этой войны, после разбомбленного Харькова. Второй раз через 80 лет после разбомбленных Чернигова, Сум, Донбасса. Во второй раз через 80 лет после замученных, убитых тысяч людей. Во второй раз через 80 лет. Ибо что тогда историческая ответственность, которая до сих пор не искуплена перед украинским народом за то, что было 80 лет назад?" – обратился Зеленский к немцам.



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