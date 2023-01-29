Зеленский написал письмо Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду

Об этом президент рассказал в вечернем обращении.

"Сегодня направил письмо президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, готовясь к Олимпиаде, должна быть уверена, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

Вместе с тем президент напомнил, что в первой половине ХХ века в Европе было много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям, была и весомая "олимпийская ошибка".

"Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – подчеркнул он.

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью, и пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут .

Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и беларусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

28 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил МОК в продвижении человеконенавистнической политики РФ из-за намерения разрешить россиянам выступать на Олимпиаде-2024.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb