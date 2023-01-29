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Зеленский написал письмо Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду

29 января, 2023 воскресенье
21:56
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже

Об этом президент рассказал в вечернем обращении.

"Сегодня направил письмо президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, готовясь к Олимпиаде, должна быть уверена, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

Вместе с тем президент напомнил, что в первой половине ХХ века в Европе было много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям, была и весомая "олимпийская ошибка".

"Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – подчеркнул он.

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2023, воскресенье
29 января
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