Зеленский написал письмо Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже
Об этом президент рассказал в вечернем обращении.
"Сегодня направил письмо президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина, готовясь к Олимпиаде, должна быть уверена, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.
Вместе с тем президент напомнил, что в первой половине ХХ века в Европе было много ошибок, которые привели к очень страшным трагедиям, была и весомая "олимпийская ошибка".
"Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", – подчеркнул он.
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