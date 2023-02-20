Зеленский: Нам важно защитить Бахмут, но не любой ценой
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей стране важно отстоять Бахмут, но не любой ценой, а пока это будет разумно. Также он рассказал, что ВСУ готовят новое контрнаступление
Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Президент прокомментировал вопрос, следует ли терять людей ради защиты небольшого городка на Донбассе.
"Да, это не особо большой город. Собственно, как и многие другие города на Донбассе, разрушенные россиянами. Для нас важно защищать его, но не любой ценой и не для того, чтобы все погибли. Мы будем бороться до тех пор, пока это будет разумно, пока россияне будут пытаться продолжать наступление на Краматорск и Славянск, к административным границам Донбасса и до Днепра", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинские воины будут сопротивляться и тем временем будут готовить дальнейшее контрнаступление.
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Украина готовится к короткой войне и скорой победе, заметил президент.
"Чем быстрее она наступит, тем меньше у нас будет жертв. 2014 конфликт был заморожен, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению… но мы не попадем в ту же ловушку снова", - заверил он.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина ценит своих граждан, поэтому "чем быстрее закончится война, тем меньше у нас будет жертв".
"Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы – это большая помощь, они дают нам время и простор для самоорганизации", - добавил он.
- Напомним, с 13 февраля Бахмут перешел на пропускную систему Гражданские лица и пресса могут въезжать в город только по спецпропускам. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в городе остаются менее пяти тысяч жителей.
- В тот же день британская разведка констатировала, что перед руководством РФ встал выбор между задачей полностью оккупировать Донбасс и необходимостью оборонять наземный коридор в Крым на Запорожье. А Институт изучения войны подчеркнул, что благодаря обороне Бахмута в Донецкой области, Вооруженные Силы Украины создали условия для предстоящего контрнаступления.
- По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, враг несет значительные потери на Бахмутском направлении. Армия окупантов теряет не менее по 50 военных ежедневно, поэтому вынуждена пополнять свои ряды зэками. Также он отметил: Бахмут – это город, где враг больше всего уделяет внимания своим атакующим действиям.
- В воскресенье, 19 февраля, российская армия в Бахмуте устроила "санитарный" день и эвакуировала убитых и раненых. Об этом рассказал командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода Роберт Бровди (позывной Мадяр).
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