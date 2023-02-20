Зеленский: Нам важно защитить Бахмут, но не любой ценой

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Президент прокомментировал вопрос, следует ли терять людей ради защиты небольшого городка на Донбассе.

"Да, это не особо большой город. Собственно, как и многие другие города на Донбассе, разрушенные россиянами. Для нас важно защищать его, но не любой ценой и не для того, чтобы все погибли. Мы будем бороться до тех пор, пока это будет разумно, пока россияне будут пытаться продолжать наступление на Краматорск и Славянск, к административным границам Донбасса и до Днепра", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские воины будут сопротивляться и тем временем будут готовить дальнейшее контрнаступление.

Читайте также: Бахмут - это хорошая жаровня для уничтожения врага, - военный эксперт Свитан

Украина готовится к короткой войне и скорой победе, заметил президент.

"Чем быстрее она наступит, тем меньше у нас будет жертв. 2014 конфликт был заморожен, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению… но мы не попадем в ту же ловушку снова", - заверил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина ценит своих граждан, поэтому "чем быстрее закончится война, тем меньше у нас будет жертв".

"Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы – это большая помощь, они дают нам время и простор для самоорганизации", - добавил он.