Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство удалось сбить. 11 из 14. К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого. Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства", - сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что в случае предоставления зарубежными партнерами современных боевых самолетов Украина сможет полностью защитить свое воздушное пространство.

"ПВО полноценна тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами", - сказал Зеленский.

В ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. В результате удара по Хмельницкому погибли двое спасателей, еще трое пострадали.

Ранее во время пресс-конференции Зеленский анонсировал обучение летчиков ВСУ и получение самолетов "еще с тремя европейскими государствами".