Зеленский: нам нужны современные боевые самолеты, чтобы обезопасить всю Украину от террора РФ
Президент Владимир Зеленский после российской атаки ударными дронами заявил, что для защиты всей территории государства Украине необходима современная боевая авиация
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство удалось сбить. 11 из 14. К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого. Собственно, прежде всего поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства", - сказал Зеленский.
Президент выразил убеждение, что в случае предоставления зарубежными партнерами современных боевых самолетов Украина сможет полностью защитить свое воздушное пространство.
"ПВО полноценна тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами", - сказал Зеленский.
В ночь на 27 февраля РФ атаковала Украину ударными беспилотниками. В результате удара по Хмельницкому погибли двое спасателей, еще трое пострадали.
Ранее во время пресс-конференции Зеленский анонсировал обучение летчиков ВСУ и получение самолетов "еще с тремя европейскими государствами".
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