Об этом он сказал в Праге 6 июля во время совместной с главой Чехии Петром Павелом пресс-конференции.

"Идеальное ожидание от саммита НАТО – чтобы нас пригласили. Просто должно быть приглашение. Я понимаю, что могут быть сложности с консенсусом всех членов Альянса. Кто-то еще оглядывается на Москву и боится России", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Киев "нуждается в мотивации и честности в отношениях с НАТО".

"Нам нужен какой-то четкий сигнал от НАТО о том, что Украина будет в Альянсе. Не о том, что дверь для нас открыта – этого мало. А о том, что Украина там будет. Альянс соберется в любом случае, но в НАТО должна быть победа.Вот относительно Швеции члены НАТО не нашли общего сигнала. И решения о ее членстве пока нет. Приглашения Украины в том или ином виде нет. В чем успех Альянса? Мне кажется, НАТО должно продемонстрировать успех и единение всему миру, своим обществам и России", – сказал он.

Зеленский подчеркнул: есть понимание того, что на полях саммита будут обсуждаться и другие важные для Украины вещи, в том числе пакеты поддержки.

"И это тоже для нас очень важно. Саммит позволяет договариваться о дополнительной поддержке украинских воинов", – добавил президент Украины.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

6 июля военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Эспрессо предположил, что на саммите НАТО Украина может получить статус основного союзника США вне Альянса. По этому принципу США сотрудничают с Египтом, Израилем, Тайванем, Японией и другими странами.