Зеленский: Нам нужен четкий сигнал того, что Украина будет в НАТО, а не просто "дверь открыта"
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что от НАТО Киеву требуется четкий сигнал, что Украина будет членом Альянса.
Об этом он сказал в Праге 6 июля во время совместной с главой Чехии Петром Павелом пресс-конференции.
"Идеальное ожидание от саммита НАТО – чтобы нас пригласили. Просто должно быть приглашение. Я понимаю, что могут быть сложности с консенсусом всех членов Альянса. Кто-то еще оглядывается на Москву и боится России", – отметил Зеленский.
Он добавил, что Киев "нуждается в мотивации и честности в отношениях с НАТО".
"Нам нужен какой-то четкий сигнал от НАТО о том, что Украина будет в Альянсе. Не о том, что дверь для нас открыта – этого мало. А о том, что Украина там будет. Альянс соберется в любом случае, но в НАТО должна быть победа.Вот относительно Швеции члены НАТО не нашли общего сигнала. И решения о ее членстве пока нет. Приглашения Украины в том или ином виде нет. В чем успех Альянса? Мне кажется, НАТО должно продемонстрировать успех и единение всему миру, своим обществам и России", – сказал он.
Зеленский подчеркнул: есть понимание того, что на полях саммита будут обсуждаться и другие важные для Украины вещи, в том числе пакеты поддержки.
"И это тоже для нас очень важно. Саммит позволяет договариваться о дополнительной поддержке украинских воинов", – добавил президент Украины.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.
28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.
Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.
4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.
Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.
6 июля военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Эспрессо предположил, что на саммите НАТО Украина может получить статус основного союзника США вне Альянса. По этому принципу США сотрудничают с Египтом, Израилем, Тайванем, Японией и другими странами.
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