Об этом говорится в программе визита на сайте правительства ФРГ.

"Зеленский наградит Меркель Орденом Свободы, высокой украинской наградой", - говорится в сообщении.

Канцлер во время визита также возложит венок к Мемориалу вечной славы на могиле Неизвестного солдата.



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Стороны намерены обсудить вопросы двусторонней политики, экономики, реформы в Украине и выполнения Минских соглашений.

Затем Меркель также проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Меркель также осуществит визит в Москву 20 августа