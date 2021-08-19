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Зеленский наградит Меркель "Орденом Свободы"

19 августа, 2021 четверг
12:56
Общество Зеленский Меркель

Президент Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель Орденом Свободы во время ее визита в Украину

Об этом говорится в программе визита на сайте правительства ФРГ.

"Зеленский наградит Меркель Орденом Свободы, высокой украинской наградой", - говорится в сообщении.

Канцлер во время визита также возложит венок к Мемориалу вечной славы на могиле Неизвестного солдата.

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Стороны намерены обсудить вопросы двусторонней политики, экономики, реформы в Украине и выполнения Минских соглашений.

Затем Меркель также проведет переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Ангела Меркель
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