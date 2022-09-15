Об этом в твиттере сообщила Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии поблагодарила Владимира Зеленского и отметила, что принимает орден от имени всех граждан ЕС.

"Уважаемый Владимир, искренне благодарю за награждение орденом Ярослава Мудрого I степени. Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи", - написала фон дер Ляен.

Орден князя Ярослава Мудрого - государственная награда Украины, которую присуждают за выдающиеся заслуги в области госстроительства, развития экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения, а также за укрепление авторитета Украины на международной арене и за выдающуюся общественную деятельность.

Ранее Владимир Зеленский наградил Халука Байрактара орденом "За заслуги".

15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев .