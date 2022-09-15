Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляен орденом Ярослава Мудрого
Во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен Владимир Зеленский наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени
Об этом в твиттере сообщила Урсула фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии поблагодарила Владимира Зеленского и отметила, что принимает орден от имени всех граждан ЕС.
"Уважаемый Владимир, искренне благодарю за награждение орденом Ярослава Мудрого I степени. Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи", - написала фон дер Ляен.
Орден князя Ярослава Мудрого - государственная награда Украины, которую присуждают за выдающиеся заслуги в области госстроительства, развития экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения, а также за укрепление авторитета Украины на международной арене и за выдающуюся общественную деятельность.
- Ранее Владимир Зеленский наградил Халука Байрактара орденом "За заслуги".
- 15 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев .
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