Об этом идет речь на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

По случаю 30-летия военной разведки в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце воинов ГУР отметили наградами.

"Могу сказать вполне уверенно: военная разведка Украины является одной из самых профессиональных и результативных в мире. И это не просто оценка, это факт, который вы доказываете каждый день в боях за наше государство, его суверенитет и территориальную целостность, за наши семьи, в борьбе за нашу землю и будущее

И мы помним, насколько опасны задачи, которые вы ежедневно выполняете, и какой ценой одерживается победа нашего государства в этой войне", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что большинство успехов разведки нельзя озвучивать публично, но результатом является достижение на поле боя. В частности, под Киевом, на острове Змеином, в Харькове, на Донбассе, при защите "Азовстали" в Мариуполе, а также в тылу врага.

Владимир Зеленский вручил ордена и медали разведчикам ГУР Минобороны Украины за личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Также Героям Украины и семьям погибших воинов, которым это звание присвоено посмертно, вручили ордена "Золотая Звезда".

Такое отличие получили родные Героя Украины майора Юрия Назарука, погибшего в начале июня, выполняя боевые задания в Северодонецке Луганской области.

Семья младшего лейтенанта Александра Чуба, который в марте-июне выполнял специальные задания в разных регионах страны и погиб во время выполнения боевого задания в Северодонецке, получила орден "Золотая Звезда".

Президент Украины назначил Днем военной разведки 7 сентября.

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем военной разведки Украины и поблагодарил разведчиков за их работу.

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