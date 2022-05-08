Зеленский наградил пса Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским саперам, которые разминируют освобожденные территории от российских оккупантов, свое отличие получил и пес Патрон из Чернигова
Об этом сообщает Общественное .
Патрон получил награду "За преданную службу". Награду Зеленский вручил его владельцу Михаилу Ильеву. Спасатель получил орден "За мужество" III степени.
"Вместе с нашими героями (хочу) наградить замечательного, малого сапера Патрона, который не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и помогает обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть такая минная угроза", - сказал президент.
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