Об этом говорится в соответствующем указе №743/2022 на сайте главы государства.

"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого I степени Фиала Петра - премьер-министра Чешской Республики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, орден присвоен за личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, поддержание независимости и территориальной целостности нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 октября, присвоил Праге звание "Город-спаситель". В тексте указа отмечается, что звание присваивается "за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета".

30 октября в Чехии состоялась акция поддержки Украины в ее войне против России, активисты также осудили пророссийскую акцию несколькими днями ранее, первая леди Зеленская обратилась к участникам акции.

Чехия предусматривает поддержку в размере более 20 миллионов евро в течение 2023-2025 годов". Также глава Кабмина сообщил, что правительство Чехии поддержало создание Международного трибунала для осуждения военной агрессии РФ против Украины.

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