Зеленский наградил погибшего фотокорреспондента Макса Левина орденом "За мужество"
Президент Украины Владимир Зеленский вручил посмертную награду погибшему фотокорреспонденту Максу Левину. Его отметили орденом "За мужество"
Об этом идет речь на сайте президента.
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Максима Левина – фотокорреспондента (посмертно)", – отмечено в указе.
- Об исчезновении Макса Левина стало известно 22 марта. Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.
- Тело фотокорреспондента было найдено 1 апреля в Киевской области.
- По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.
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