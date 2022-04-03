Зеленский наградил погибшего фотокорреспондента Макса Левина орденом "За мужество"

Об этом идет речь на сайте президента.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Максима Левина – фотокорреспондента (посмертно)", – отмечено в указе.

Об исчезновении Макса Левина стало известно 22 марта. Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Тело фотокорреспондента было найдено 1 апреля в Киевской области.

По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.