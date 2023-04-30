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Зеленский наградил почетным отличием "За мужество и отвагу" три пограничных отряда

30 апреля, 2023 воскресенье
14:25
Общество

Президент Владимир Зеленский отметил почетным знаком "За мужество и отвагу" 79 пограничный отряд, 105 пограничный отряд имени князя Владимира Великого, 10 мобильный пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины

Соответствующие указы №№ 248/2023 , 249/2023 опубликованы на сайте президента.

С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины Владимир Зеленский постановил отметить почетным знаком "За мужество и отвагу" 79 пограничный отряд, 105 пограничный отряд имени князя Владимира Великого и 10 службы Украины.

  • 30 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что пограничники первые, кто встретил наступление российских захватчиков и дал им достойный ответ.
Украина
Президент Украины
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Война с Россией
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