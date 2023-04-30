Зеленский наградил почетным отличием "За мужество и отвагу" три пограничных отряда
Президент Владимир Зеленский отметил почетным знаком "За мужество и отвагу" 79 пограничный отряд, 105 пограничный отряд имени князя Владимира Великого, 10 мобильный пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины
Соответствующие указы №№ 248/2023 , 249/2023 опубликованы на сайте президента.
С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины Владимир Зеленский постановил отметить почетным знаком "За мужество и отвагу" 79 пограничный отряд, 105 пограничный отряд имени князя Владимира Великого и 10 службы Украины.
- 30 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что пограничники первые, кто встретил наступление российских захватчиков и дал им достойный ответ.
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