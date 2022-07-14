Зеленский наградил орденом "За заслуги" украинку Вязовскую - вторую в мире женщину-лауреатку премии Филдса по математике
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" І степени украинскую учёную Марину Вязовскую, которая получила самую престижную в мире награду по математике - медаль Филдса
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.
"Сегодня я подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреаткой медали Филдса", - сказал Зеленский.
Президент поблагодарил Марину Вязовскую за ее работу, а также за позицию по защите Украины от российской агрессии, которую ученая выразила в речи на Всемирном конгрессе математиков.
"Сегодня я хочу поблагодарить госпожу Марину. Поблагодарить не только за ее работу, за очень мощный математический результат, но еще и за то, что она помогает всем нам, всем украинцам, защищать нашу свободу и независимость. В том числе и во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков в своей речи госпожа Марина говорила об Украине, о войне России против нашего государства, о преступлениях российских оккупантов. Госпожа Марина училась в Украине, в Киеве, работает в Швейцарии, в Лозанне, возглавляет кафедру теории чисел. Я верю, что наступит тот день, когда Марина Вязовская сможет вернуться в Украину и преподавать здесь", - подытожил Зеленский.
Премия и медаль Филдса – награда, присуждаемая двум, трем или четырем математикам на Всемирном конгрессе математиков, проходящем раз в четыре года. Эта награда считается самой престижной наградой в математике - ее называют "Нобелевской премией по математике". Награду вручают за значительный вклад в науку математикам младше 40 лет. Премию основал канадский математик Джон Чарлз Филдс.
Марина Вязовская стала второй в истории женщиной, получившей эту награду.
- Ранее сообщалось, что Марина Вязовская получила медаль Филдса за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Она также внесла вклад в решение связанных задач, а также задач по интерполяции в анализе Фурье. Эта медаль стала девятой ее международной наградой.
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