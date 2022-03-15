Зеленский наградил Орденом Богдана Хмельницкого менеджера "Укрпочты", который в одиночку сбил российский самолет над Черниговом

Об этом стало известно из Указа №131/2022, который был обнародован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Среди других героев был награжден и капитан Сергей Чижиков. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.



Как известно, 4 марта 2022 года капитан Сергей Чижиков, бывший менеджер "Укрпочты" самостоятельно сбил российский военный самолет над Черниговом.



"После сбитого самолета я начал получать слова благодарности. Людям кажется, что я почтальон Печкин, сбивший самолет", - рассказал он в интервью для hromadske.



Владимир Зеленский наградил капитана Чижикова орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 8 военным, среди них 6 – посмертно.

Вооруженные Силы Украины во время авиационного налета на Чернигов сбили российский самолет типа Су.



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