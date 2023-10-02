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Зеленский наградил орденами пятерых глав МИД

2 октября, 2023 понедельник
18:21
Общество

2 октября главы внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции получили от президента Украины Владимира Зеленского государственные награды

Об этом говорится на сайте президента .

В Киеве во время заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС пятеро дипломатов были отмечены за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности и популяризацию Украины.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден вице-премьер-министр, министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Микхол Мартин.

Зеленский вручил ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ степени вице-премьер-министру, министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и министру иностранных дел Румынии Луминице Одобеску.

Глава государства также наградил орденом "За заслуги" I степени министра иностранных дел Королевства Дания Ларса Лёкке Расмуссена.

Кроме того, министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна отмечена орденом княгини Ольги III степени.

На фото: очільники МЗС

Фото: сайт президента

  • Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о передаче зарплат пленных их семьям.
Мир
Франция
Италия
Румыния
Дания
Война с Россией
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2023, понедельник
2 октября
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