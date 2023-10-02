Зеленский наградил орденами пятерых глав МИД
2 октября главы внешнеполитических ведомств Ирландии, Италии, Румынии, Дании и Франции получили от президента Украины Владимира Зеленского государственные награды
Об этом говорится на сайте президента .
В Киеве во время заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС пятеро дипломатов были отмечены за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности и популяризацию Украины.
Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден вице-премьер-министр, министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Микхол Мартин.
Зеленский вручил ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ степени вице-премьер-министру, министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и министру иностранных дел Румынии Луминице Одобеску.
Глава государства также наградил орденом "За заслуги" I степени министра иностранных дел Королевства Дания Ларса Лёкке Расмуссена.
Кроме того, министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна отмечена орденом княгини Ольги III степени.
Фото: сайт президента
- Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о передаче зарплат пленных их семьям.
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